No Amazonas, casos de Covid-19 chegam a 27.038

O Amazonas registrou 1.671 novos casos, nesta sexta-feira (22), totalizando 27.038 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Nesta edição do boletim, foram confirmados por exame laboratorial mais 49 óbitos pela doença, elevando para 1.669 o total de mortes. Um total de 36 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas. Foram registrados oito óbitos domiciliares, 55 sepultamentos e duas cremações.

Os casos negativos para Covid-19 somam 31.408, sendo 21.885 em Manaus e 9.523 no interior do Estado.

O boletim aponta que 3.473 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 21.368 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 528 pacientes internados, sendo 313 em leitos clínicos (44 na rede privada e 269 na rede pública) e 215 em UTI (65 na rede privada e 150 na rede pública).

Há ainda outros 627 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 472 estão em leitos clínicos (131 na rede privada e 341 na rede pública) e 155 estão em UTI (43 na rede privada e 112 na rede pública).