Projetos de pesquisa em saúde para Covid-19 recebem apoio do Governo do Estado

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), vai investir R$ 1.618.912,00 em seis projetos de pesquisa, voltados para o enfrentamento ao novo coronavírus. Os projetos beneficiados foram aprovados pelo Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação nas Emergências de Saúde Pública no Amazonas Covid-19 (PCTI-EmergeSaúde/AM), edital n° 005/2020, uma ação da Fapeam para enfrentamento ao SARS-CoV-2.



O PCTI-EmergeSaúde/AM foi lançado no dia 14 de abril e recebeu 25 propostas de pesquisadores que atuam em instituições de ensino e pesquisa no Amazonas. Desse número, 18 projetos cumpriram os requisitos do edital e apresentaram a documentação solicitada na chamada pública.

Após a etapa de enquadramento, as propostas foram submetidas à avaliação do comitê de especialistas da Fapeam, para análise de mérito. Nessa fase foram aprovadas seis propostas, duas a mais do que estava previsto no edital.

A oportunidade de apoiar mais dois projetos se tornou possível graças às previsões orçamentárias das propostas, que cautelosamente concentraram-se nos recursos necessários para o desenvolvimento dos projetos.

“Aprovamos mais dois projetos, um de cada linha, porque os recursos solicitados pelos quatro primeiros projetos contemplados foram inferiores à disponibilidade orçamentária prevista no edital. Isso nos surpreendeu positivamente e nos permitiu apoiar mais um projeto de cada linha temática, respeitando o limite orçamentário previsto”, comemora a diretora presidente da Fapeam, Márcia Perales.

As linhas temáticas do PCTI-EmergeSaúde/AM são: Pesquisa e desenvolvimento de insumos para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 no estado do Amazonas; e Pesquisa, serviço e desenvolvimento de protocolos de análises moleculares e/ou imunológicas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 no estado do Amazonas.

Os recursos destinados ao Edital são provenientes do orçamento da Fapeam, oriundo do Tesouro Estadual, conforme Plano Plurianual 2020-2023, do Governo do Amazonas.

“Estamos vivendo um contexto de pandemia e temos urgência em buscar meios para enfrentarmos o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. O PCTI-EmergeSaúde é um edital lançado em caráter emergencial, para que pesquisadores que atuam no Amazonas tenham apoio para realizar estudos estratégicos com a aplicação de seus resultados na resolutividade de questões relativas à Covid-19”, disse Márcia Perales.

Os projetos apoiados no âmbito do edital têm prazo de execução de 12 meses, a contar da liberação do recurso, podendo ser prorrogados à critério da Fapeam. As despesas apoiadas são de capital, custeio e bolsas.

A lista dos projetos contemplados pode ser conferida por meio do endereço: http://www.fapeam.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Resultado-da-Decisao-209.2020-CD-PCTI-FINAL.pdf.

Sobre o programa – O PCTI-EmergeSaúde/AM reforça o compromisso do Governo do Estado no enfrentamento da pandemia, por meio da ciência. O programa tem como objetivo fomentar a concessão de bolsa e auxílio-pesquisa para apoiar pesquisas e/ou serviços estratégicos que subsidiem a Política Pública de Saúde do Amazonas, especialmente no combate à Covid-19.

De acordo com o edital, os pedidos de reconsideração do resultado final podem ser feitos em até cinco dias úteis, a partir da data de divulgação do resultado final.