AM recebe EPIs e testes rápidos doados por empresa do PIM 

O Amazonas recebeu, na noite desta sexta-feira (22), um novo carregamento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e testes rápidos que vão reforçar as ações de combate ao novo coronavírus na capital e no interior. A carga inclui 15 mil unidades de aventais descartáveis, além de um lote com seis mil testes rápidos doados pela empresa Samsung do Brasil.

A carga faz parte de uma compra realizada pelo Estado que seria transportada por via terrestre e teria um prazo maior para a entrega. Porém, para evitar escassez no abastecimento de alguns itens, o Governo preferiu retirar os lotes diretamente com os fornecedores e trazê-los por via aérea.

Doação – Os seis mil testes rápidos enviados pela empresa Samsung do Brasil serão entregues na Central de Medicamentos (Cema) e distribuídos nas unidades de saúde da capital e municípios do interior. A doação foi feita por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

A Samsung já realizou a doação de 500 tablets para a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), que darão apoio ao trabalho de atendimento realizado pela rede de saúde estadual aos pacientes de Covid-19.