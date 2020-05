Casal é preso por furtar ‘jabá’ de supermercado em Manaus

Manaus – Policiais civis do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação do delegado Henrique Brasil, titular da unidade policial, prenderam em flagrante delito, na tarde desta sexta-feira (22), por volta das 14h, Ronaldo Santiago Canavarro, 32, e Flávia Raquel Ramos Batista, 26, pelo crime de furto qualificado. A prisão ocorreu na avenida Chuva de Ouro, bairro Tarumã, zona oeste da capital.

Segundo o delegado, o crime foi cometido nesta quinta-feira (21/05), às 16h, nas dependências de um supermercado, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da cidade. Na ocasião, os indivíduos subtraíram quatro pacotes de carne seca (charque).

“As câmeras de segurança mostraram Ronaldo e Flavia, que são casados, chegando ao supermercado junto a outras duas pessoas, em um automóvel. Os quatro desembarcaram do veículo e entraram no estabelecimento. Na ocasião, eles colocaram os quatro pacotes de charque em um carrinho de supermercado, esperaram o vigilante da portaria se distrair e saíram do estabelecimento sem pagar pelos produtos”, comentou o titular.

De acordo com a autoridade policial, os investigadores identificaram a placa do carro e o proprietário dele, o qual esclareceu à equipe de polícia que aluga o veículo para terceiros. O proprietário informou a localização do automóvel em tempo real mediante GPS, que indicou o endereço dos envolvidos no furto.

“Quando a equipe de investigação chegou ao local indicado pelo GPS, o veículo estava saindo de uma residência e sendo dirigido por Ronaldo. Após abortarmos o carro, a equipe revistou o motorista”, disse Brasil.

Conforme o delegado, após Ronaldo ser questionado a respeito do furto, ele confessou o crime e informou que Flávia, esposa dele, também havia participado do ato e que ela era quem negociava todas as mercadorias que eles furtavam.

Os investigadores se encaminharam para a residência de Ronaldo, onde abordaram a esposa dele, que também confirmou a participação no crime e disse aos policiais que havia negociado os pacotes do produto em uma residência no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

O delegado Brasil relatou, ainda, que após dar voz de prisão a Ronaldo e Flavia, dirigiu-se à residência onde houve a negociação dos produtos furtados. As mercadorias foram apreendidas e apresentadas na delegacia junto aos envolvidos no caso.

Procedimentos – Ronaldo e Flávia foram indiciados pelo crime de furto qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis, os dois serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) para audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.