Bolsonaristas desafiam coronavírus e fazem adesivaço em Manaus

MANAUS – Contrariando a recomendação das autoridades sanitárias para ficar em casa, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizaram na manhã deste domingo, dia 24, um ‘adesivaço’. A princípio, o ato iniciou por volta das 9h, com diversos membros do Movimento Conservador Amazonas, na avenida das Torres.

Durante a ação, eles aplicavam adesivos nos carros que passavam pelo local. Mas somente com a devida permissão dos motoristas.

Um boneco apelidado de ‘Bolsoneco’ foi inflado no local, como expressão de apoio ao presidente da república. Carros de som tocando músicas feitas para Bolsonaro também foram outra maneira de manifestação.

Foto: BNC Amazonas