Coronavírus: Trump proíbe entrada de viajantes vindos do Brasil

O governo Donald Trump anunciou neste domingo (24) a proibição de ingresso de viajantes que chegam nos Estados Unidos a partir do Brasil, um dos países atualmente mais atingidos pela pandemia de coronavírus — o principal foco é justamente os Estados Unidos. O prazo passa a contar desde sexta-feira (22).

O comunicado divulgado pela Casa Branca ressalta que a medida visa a proteger os EUA ao “suspender a entrada de estrangeiros que estiveram no país (Brasil) durante um período de 14 dias antes de buscar a admissão nos Estados Unidos”. “A ação irá garantir que estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem uma fonte adicional de infecções em nosso país”, diz o texto.

Americanos ficam livres dessa restrição. O fluxo comercial entre os dois países segue inalterado. Hoje, 13 voos semanais estão em operação entre Brasil e EUA.

Trump já havia insinuado que estaria prestes a tomar a medida há alguns dias, devido ao aumento do número de casos no Brasil. Neste domingo, o consultor em segurança nacional dos EUA, Robert O’Brien, havia declarado em entrevista ao programa Face the Nation, da CBS, que essa decisão seria anunciada em algumas horas:

— Acredito que hoje teremos uma nova decisão em relação ao Brasil, como fizemos com o Reino Unido, Europa e China, e esperamos que seja temporária.

— Devido à situação no Brasil, vamos tomar todas as medidas necessárias para proteger o povo americano — acrescentou.

Os Estados Unidos interromperam as viagens a partir da China, Europa e Reino Unido à medida que o vírus se espalhava nessas áreas. A América Latina se tornou o mais recente epicentro da covid-19, e o Brasil é o segundo país mais afetado do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos em número de casos.