Bolsonaro diz ter imagem ruim no exterior por mídia mundial ser de esquerda

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse hoje ter uma imagem ruim no exterior porque a imprensa mundial é de “esquerda”.

Em conversa com apoiadores na portaria do Palácio da Alvorada, Bolsonaro foi abordado por uma simpatizante que pediu que a Secom (Secretaria de Comunicação) faça uma “propaganda melhor” dele. Ela diz ao presidente que ele não está sendo “bem visto no exterior”.

“A imprensa mundial é de esquerda. O Trump sofre muito nos Estados Unidos também”, respondeu o mandatário.

Apesar de Bolsonaro dizer que a imprensa é de esquerda, desde o início de seu mandato – e principalmente durante a pandemia do novo coronavírus – ele tem sofrido críticas inclusive de veículos de direita ou liberais.