Coca-Cola doa 96 mil garrafas de água mineral para Hospitais de Manaus 

Manaus – Com o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente de combate ao novo coronavírus (Covid-19), o Grupo Simões, em parceria com a Coca-Cola Brasil, realizou, nesta segunda-feira (25/05), a doação de 96 mil garrafas de água mineral de 500 ml a hospitais em Manaus.

O material foi entregue na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), que irá fazer o encaminhamento para as unidades de saúde do estado, como Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto e Hospital Delphina Aziz. Outro contemplado com a iniciativa foi o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes.

A secretária de Saúde, Simone Papaiz, ressaltou mais uma vez a importância das doações realizadas pela iniciativa privada para o fortalecimento do trabalho que tem sido feito pelo Governo do Amazonas. “O trabalho de enfrentamento da pandemia não é apenas dos governos, mas da sociedade em geral. Por isso, essas doações são fundamentais e agradecemos a todos que têm se mostrado parceiros e preocupados em contribuir nesta batalha”, afirmou.

“A saúde da população é prioridade nesse momento e para nós, do Grupo Simões, é muito importante contribuir para o enfrentamento dessa doença. Doar é se fazer presente junto àqueles que tanto necessitam. Este momento pede calma, serenidade e esperança, unidos somos mais fortes e juntos venceremos”, destacou Aristarco Neto, presidente do Grupo Simões, uma das empresas que faz parte do Sistema Coca-Cola Brasil.

Também nesta segunda-feira, outros hospitais da região Norte, localizados nos estados do Amapá e Rondônia, receberam doações de água mineral. E, na próxima semana, será a vez do Acre e Roraima. O total da doação que o Grupo Simões realizará em parceria com a Coca-Cola Brasil será de 216 mil garrafas.

Desde o início da pandemia, o Grupo Simões tem buscado trabalhar em parceria com órgãos governamentais e de saúde dos estados onde atua para aliviar o impacto da doença na população. Até o momento, as doações do grupo já ultrapassaram o valor de R$ 490 mil.

Sobre o Grupo Simões – Com sede em Manaus, o grupo é fabricante e distribuidor de Coca-Cola e distribuidor dos produtos Heineken Brasil, além de possuir uma marca própria de água mineral, a Belágua. O Grupo ocupa 42% do território nacional, com três fábricas de bebidas espalhadas nos estados da Região Norte, exceto Tocantins. O Grupo Simões atua, ainda, no segmento de veículos, com duas concessionárias na capital amazonense, e no segmento de Gás Carbônico, com duas fábricas em Manaus e Belém (PA) e ainda, um centro de distribuição em Porto Velho (RO).