Internautas acusam Arthur de colocar outdoor com críticas a Bolsonaro em Manaus

MANAUS – Na sexta-feira, 22, foi divulgado o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, onde o presidente Jair Bolsonaro chama o prefeito Arthur Virgílio de ‘bosta’ por ter aberto covas coletivas para enterrar vítimas do coronavírus em Manaus.

Em nota, Arthur rebateu as ofensas do presidente afirmando que os insultos representam um ‘verdadeiro strip-tease moral’ ‘Feito por quem não tem mais a mínima condição de governar o Brasil”.

Nesta segunda-feira, circulou nas redes sociais e grupos do WhatsApp, imagens de outdoors com críticas ao governo Bolsonaro. Não demorou muito para os internautas atribuírem as ofensas supostamente feitas pelo prefeito de Manaus. Outro fato que chama atenção é que a placa publicitária foi colocado ao lado de outro outdoor da Prefeitura.

Veja os comentários: