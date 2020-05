Brasil passa Estados Unidos em mortes diárias por coronavírus

Covid-19 – O Brasil ultrapassou os Estados Unidos no número diário de mortes por conta do coronavírus. Apenas nesta segunda-feira (25), o Ministério da Saúde registrou 807 novos óbitos, enquanto o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) norte-americano americano confirmou 620 mortes por conta do vírus.

Com isso, é a primeira vez que o Brasil registra mais notificações de mortes diárias do que os Estados Unidos, considerado atual epicentro da doença no mundo.