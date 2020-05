Com 1.039 novas mortes em 24h, Brasil atinge 24.512 óbitos por covid-19

Covid-19– O Brasil tem 391.222 casos confirmados e 24.512 mortes por coronavírus. Em um dia foram mais 1.039 vítimas e 16.324 testes positivos. É a quarta vez desde o início da pandemia que o número de óbitos fica superior a mil. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, 26.

Nos últimos dois dias, o Brasil se tornou o país com mais registros diários de óbitos no mundo, superando os Estados Unidos. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) ainda não divulgou o relatório de hoje, mas a plataforma Worldmeters, que contabiliza os dados utilizando fontes locais, informa 695 mortes nesta terça.

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) afirmou nesta terça-feira, 26 que ocorre um “aumento exponencial” dos novos casos de coronavírus no Brasil, projetando que o número de mortes pode atingir 88,3 mil no início de agosto. O alerta foi feito durante entrevista coletiva com autoridades da Opas, entre elas a diretora Carissa Etienne.

Um estudo da Universidade de Washington tem um cenário mais pessimista e prevê que pelo menos 125 mil pessoas terão morrido de covid-19 no Brasil até o dia 4 de agosto deste ano. A pesquisa levou em conta fatores como tendências de mobilidade da população, capacidade do país de realizar testes e os efeitos observados mediante as medidas de distanciamento social.