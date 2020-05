Governo desmente planilha de reabertura do comércio no Amazonas

Manaus – Em entrevista à CNN no domingo (24), o governador do Amazonas Wilson Lima, declarou que planeja reabrir gradualmente o comércio do Estado a partir do dia 1º de junho.

Ele esclareceu, no entanto, que a suspensão de medidas restritivas dependerá da curva de casos do novo coronavírus, que é monitorada diariamente pelas autoridades de saúde.

Nesta terça-feira, 26, começou a circular um suposto documento onde mostra uma planilha com plano de abertura gradual do comércio e de outras atividades.

O perfil do Governo do Amazonas desmentiu a planilha no Twitter.

Não é oficial. O novo decreto, assim que definido, será divulgado nas redes sociais oficiais do Governo do Estado e publicado no Diário Oficial do Estado. — Governo do Amazonas (@AmazonasGoverno) May 26, 2020

De acordo com o governador, o Estado poderá adiar a retomada das atividades se os dados epidemiológicos indicarem um novo aumento de casos.