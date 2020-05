Mais de 3 mil idosos vão receber kits de higiene em Manaus

Uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) vai beneficiar mais de 3 mil idosos com kits de higiene em Manaus. A entrega dos mantimentos para a Sejusc foi feita na segunda-feira (25). A distribuição será realizada, ao longo das próximas semanas, para 50 grupos idosos que integram o “Idoso Ativo”, projeto da Sejusc que incentiva os cuidados da saúde no público da terceira idade.



Os kits foram recebidos na Aldeia Infantil SOS, localizada na rua Professora Cacilda Pedrosa, bairro Alvorada, zona centro-oeste. Eles são compostos em formas variadas, reunindo mantimentos como shampoo, desodorante, creme dental, escova de dente, detergentes e sabonetes. Em seguida, os kits foram trazidos para a sede da Sejusc, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, para serem entregues aos idosos.

De acordo com a secretária titular da Sejusc, Caroline Braz, a parceria com a Unicef se soma ao conjunto de ações executadas pela secretaria com foco em pessoas vulneráveis. Em abril, por exemplo, grupos que desenvolvem trabalhos com idosos receberam a doação de 5 mil garrafas de álcool em gel por meio da Sejusc, das empresas Magistral e Pharmakos D’Amazonia e da UniNorte.

“É importante ver nesse momento o quanto as doações da iniciativa privada, das empresas, do Polo Industrial de Manaus, formam uma corrente do bem que é essencial para que possamos atingir aquelas pessoas que mais precisam. É um momento em que uma crise de saúde atinge nosso lado econômico, a questão social, e somente com união de todos vamos conseguir superar, garantindo a repartição de alimentos, de bens para pessoas que agora não estão podendo trabalhar, perderam sua renda, ou que estão muitas vezes até passando fome”.

De acordo com o oficial da Educação do escritório do Unicef em Manaus, Sidney Vasconcelos, a ajuda é uma forma da organização mostrar apoio ao Governo do Amazonas durante este período de pandemia.

“Durante a pandemia da Covid-19, Unicef e parceiros têm se mobilizado para levar algumas doações até aquelas famílias mais vulneráveis. Em Manaus, viemos desde o início de maio fazendo algumas doações a partir de parceiros. Como mandato global, temos que garantir os direitos de crianças e adolescentes, mas também nos preocupamos com seus familiares, aqueles que compõem as dinâmicas familiares. É o nosso objetivo aqui no Brasil fazer com que esses lares estejam mais seguros e menos propensos à contaminação”.

Ajuda bem-vinda – O Governo do Amazonas continua recebendo doações para as pessoas em situação de vulnerabilidade. O ponto de entrega fica na sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania (SEPcD/Sejusc), localizada na rua Salvador, 456, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

No local, o Governo montou um drive-thru onde as pessoas podem fazer suas doações sem precisar descer do carro. Os principais itens que a população pode doar são: roupas, kit higiene e cestas básicas. As doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Parcerias – Empresas privadas que queiram contribuir com doações direcionadas aos grupos em vulnerabilidade social e aos centros de apoio podem entrar em contato com a Sejusc por meio do número (92) 99410-4599.