TJAM mantém suspenso impeachment de Wilson Lima

Amazonas – Na manhã desta terça-feira, 26, durante sessão virtual, o Tribunal de Justiça do Amazonas, decidiu por barrar o processo de impeachment do governador do Amazonas, Wilson Lima e seu vice, Carlos Almeida.

O impeachment havia sido iniciado na ALE-AM, porém, uma decisão do desembargador e relator, Wellignton de Araújo, impediu o processo, alegando ser inconstitucional o modo que a Assembleia conduzia o caso.

O pedido foi feito deputado estadual Dr. Gomes (PSC), segundo ele, o impedimento não foi instaurado com base nos artigos da legislação interna do Poder Legislativo.

Hoje pela manhã, por maioria dos votos, o TJAM decidiu por manter a suspensão, votando junto ao relator.