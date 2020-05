Boca do Acre recebe respiradores e equipamentos para leitos de UCI

O Governo do Amazonas entregou, nesta quarta-feira (27), dois respiradores e um desfibrilador para o Hospital Regional Ana Maria Geny de Lima, em Boca do Acre, na região do Purus. Os equipamentos vão permitir a montagem de dois leitos de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), que estão sendo instalados ainda nesta quarta-feira. A ação faz parte do plano de apoio aos municípios no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). Desde o início da pandemia, foram enviados 57 respiradores aos municípios.

Em abril, o Governo do Estado já havia enviado dez bombas de infusão e dois monitores multiparamétricos para a montagem dos leitos em Boca do Acre. A entrega dos respiradores, no hospital, foi acompanhada pelo prefeito Zeca Torres.

De acordo com o secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior, da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Cássio Espírito Santo, com o avanço da pandemia nos municípios, o Governo do Amazonas pretende aumentar a oferta de leitos de média complexidade com respiradores.

“Com isso, busca-se garantir atendimento a pacientes que precisam de um suporte melhor na sala de estabilização e na UCI até a recuperação ou, se necessária, até a remoção para um leito de UTI na capital”, disse.

Aumento de leitos de UCI – Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o interior do Amazonas teve um aumento de 97% de leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), subindo de 49 para 97, todos com respiradores. Os respiradores entregues foram adquiridos pela Susam e também enviados pelo Ministério da Saúde (MS).

Foram enviados 15 respiradores para Tabatinga, 8 para São Gabriel da Cachoeira, 6 para Itacoatiara, 6 para Manacapuru, 6 para Tefé, 2 para Rio Preto da Eva e 2 para Boca do Acre. Os municípios de Maués, Boa Vista do Ramos, Iranduba, Santo Antônio do Içá, Autazes, São Paulo de Olivença, Careiro Castanho, Manaquiri, Presidente Figueiredo, Itapiranga, Carauari e Silves receberam um cada.