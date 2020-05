Comunidades carentes do Viver Melhor recebem doação de mais de 10 mil peixes

Manaus – Na noite da última terça-feira (26), mais de 10 mil peixes foram doados para comunidades carentes no residencial Viver Melhor, Zona Norte da cidade. A doação foi realizada pelo Comercial Israel, alcançando dezenas de famílias naquela localidade.

O estabelecimento responsável pela doação informou que o gesto é numa forma de agradecer a comunidade que ajudou o Comercial Israel dando preferência às suas mercadorias.

“Tendo em vista que a pandemia fez com que várias famílias da localidades ficassem sem obter a sua fonte de renda o comercial Israel se sensibilizou e fez a doação pensando sempre em contribuir com a comunidade carente do residencial viver melhor”, informou a diretoria do estabelecimento