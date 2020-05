Delphina Aziz ultrapassa marca de 200 altas de pacientes com Covid-19

MANAUS – O Hospital Delphina Aziz ultrapassou, na terça-feira (26/05), a marca de 200 altas de pacientes, que se recuperaram após terem diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. A unidade de saúde, localizada na zona norte de Manaus, recebe casos de pacientes com sintomas graves da doença, que necessitam de assistência de alta e média complexidade.

Nove pacientes que venceram a doença deixaram a unidade de saúde na terça-feira (26/05) após alta médica. Com isso todo, chega a 208 o número de pessoas que saíram da unidade de saúde recuperadas da Covid-19 desde 27 de março. Em todo o estado, 25.465 pessoas já são consideradas recuperadas, após passarem pelo período de quarentena da doença, de 14 dias, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Bryan Menezes, de 28 anos, é um dos pacientes que teve alta do Hospital Delphina Aziz nesta semana. Foram 14 dias de internação no hospital, sendo nove na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ao ter alta, o paciente agradeceu os profissionais de saúde pelo empenho e fez um alerta: “Eu sou um sobrevivente do Covid-19, eu venci o Covid. Primeiramente quero agradecer a Deus e às pessoas desse hospital Delphina Aziz, às pessoas da UTI, a todos os técnicos, médicos, todos os envolvidos que trabalharam para que eu estivesse dando meu depoimento. Se você puder ficar em casa, fique, porque não é brincadeira ficar na UTI, pegar Covid-19. Tenho 28 anos, mas eu quase fui. Por favor, se cuidem”, disse.

Atendimento infantil – Entre as nove altas que o Hospital Delphina Aziz registrou na terça-feira (26/05), dois pacientes eram crianças com quadro de Covid-19. A unidade de saúde conta com uma ala dedicada ao atendimento infantil, que atualmente está com 16 pacientes internados em tratamento.