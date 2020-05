Últimas vagas para os cursos gratuitos oferecidos pelo Samsung Ocean do mês de Maio

Brasil – O Samsung Ocean continua a ofertar cursos de capacitação tecnológica e inovação esta semana, fechando sua agenda de atividades e programações do mês de Maio. Com o objetivo de disseminar ainda mais os conhecimentos trazidos pelos professores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade de São Paulo (USP), os cursos online têm conquistado a atenção do público empreendedor e interessado por desenvolvimento e tecnologia. Para participar, basta acessar o site www.oceanbrasil.com/online e realizar a inscrição no curso preferido.

Segundo o Coordenador do Samsung Ocean de Manaus, Silvio Marques, a participação foi bastante efetiva e os estudantes têm dado bons feedbacks sobre a programação. “As nossas pesquisas de satisfação tem tido resultados excelentes, mais de 90% dos participantes têm considerado as trilhas e os cursos interessantes. Estamos muito felizes com o trabalho realizado pela nossa equipe, que não mediu esforços para realizar tudo isso. Diversos estados brasileiros estão sendo contemplados por essa iniciativa”, conta Marques.

Programação da Semana

No dia 27, às 17h, o professor João Ponciano realiza o curso “Introdução à Ciência de Dados com Orange Canvas”. O curso trabalha as competências para utilizar os dados de forma visual, além de acesso, manipulação e limpeza das informações.

No dia 28, às 13h, acontece o workshop “Utilizando ambientes digitais para a criação de produtos, serviços e empreendimentos”. Esta atividade tem por objetivo apresentar novas dinâmicas de cocriação, realizadas em ambientes digitais inovadores, tendo em vista a criação de produtos, serviços e empreendimentos.

No dia 29, às 19h30 , o professor doutor Fábio Santos realiza o curso “Introdução ao Tizen”. Nesta palestra será exposta uma visão geral sobre os tipos de aplicações desenvolvidas e as principais ferramentas que viabilizam seu suporte e teste dentro do ambiente de desenvolvimento Tizen.

Na terça-feira (19) e no dia 26, às 17h, acontece o curso “Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface”, oferecido pelo professor Tiago Eugênio. O curso apresenta uma evolução dos principais assistentes de voz disponíveis no mercado e uma descrição do assistente de voz Bixby e as diversas oportunidades oferecidas pela Samsung.

No dia 29, às 11h, o professor doutor Luciano Balbino realiza a palestra “As Startups e os Mecanismos de Financiamento”. Para compreender o atual ambiente favorável à inovação e às startups e inserir-se no ecossistema local de inovação, é inevitável conhecer os princípios básicos da educação financeira e as diversas modalidades de financiamento, que serão abordados na palestra.

Os interessados poderão realizar suas inscrições por meio do site: www.oceanbreasil.com – e baixando o aplicativo para ficar ligado nas novidades que serão lançadas nos próximos meses na agenda do Samsung Ocean.

Sobre o Samsung Ocean

O Samsung Ocean é uma iniciativa da Samsung no Brasil que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica (startups). Com instalações modernas, o programa oferece gratuitamente treinamentos técnicos combinados com temas relacionados à usabilidade e ao empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado. Mais de 71 mil pessoas já passaram pelo Samsung Ocean e cerca de 3.300 sessões de treinamentos, workshops e eventos foram realizados pela iniciativa.