Idosos recebem kits de higiene doados pelo Unicef

Manaus – Mais de 50 grupos de idosos cadastrados na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) receberam, na manhã desta sexta-feira (29), 3 mil kits de higiene como forma de prevenção ao coronavírus. A parceria foi estabelecida junto ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que entregou os produtos esta semana para órgãos do Estado que trabalham com o público em situação de vulnerabilidade. Mais de 3 mil idosos devem ser alcançados com a medida.

As associações foram recebidas no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona oeste. No local, os grupos tiveram informações sobre a importância de manter os cuidados com a higiene do público da terceira idade, sobretudo porque este é considerado uma população risco para contaminação do vírus.

Os kits repassados à Sejusc na segunda-feira (25/05) são compostos em formas variadas, reunindo mantimentos como shampoo, desodorante, creme dental, escova de dente, detergentes e sabonetes. Além deles, a secretaria adicionou aos kits máscaras de tecido confeccionadas por costureiras do projeto “Costurando a Esperança – Protegendo Vidas”. A ação é outra iniciativa do Governo do Estado que visa proteger população vulneráveis.