Instituições em Manaus recebem 47 toneladas de alimentos da Sepror

Manaus – A Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas (Sepror) entregou, nesta quinta-feira (28), 47 toneladas de frutas para 25 instituições socioassistenciais de Manaus. A ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativa do Governo Federal executada no Amazonas pela Sepror.

Na somatória, 15 agricultores familiares da Região Metropolitana de Manaus que fazem parte do programa entregaram seus produtos para as instituições, com o acompanhamento da Sepror. Entre os alimentos entregues nesta remessa estavam macaxeira, banana pacovã, banana clonada e mamão, adquiridos a partir de investimento no valor de R$ 97.500, oriundos do Governo Federal.

Beneficiados – Vinte e cinco instituições foram beneficiadas com a entrega de ontem. Entre elas, o Abrigo Monte Salém; Secretaria Municipal da Mulher, Assistência e Direitos Humanos (SEMMASDH); Associação de Idosos Unidos Venceremos; Instituto de Inclusão Social e Cidadania; Clube de Mães Mulheres Guerreiras; e Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas. Juntas, as 25 entidades atenderão aproximadamente 10 mil famílias em vulnerabilidade social.