Lábrea recebe Unidades de Cuidados Intermediários e insumos de saúde

Lábrea – O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta sexta-feira (29), três Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) para o município de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus). As unidades serão importantes para pacientes de média complexidade, que precisem de ventilação mecânica. Wilson Lima confirmou, ainda, a antecipação do pagamento da segunda parcela do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FTI), com recursos da ordem de R$ 515 mil, que anteriormente só seriam repassados em julho.

Instaladas pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), no Hospital Regional de Lábrea, as UCIs são compostas por respiradores, bombas de infusão e monitores multiparâmetros.

“São unidades intermediárias para atender os moradores aqui de Lábrea e também da região dos municípios que estão próximos. Felizmente nós não temos nenhum paciente internado aqui, por conta do Covid. A gente espera que assim continue, mas se houver a necessidade de quem mora aqui, ou de quem mora nos municípios de Tapauá ou Canutama virem para cá, nós estamos com essa estrutura preparada”, destacou Wilson Lima.

Acompanhado da secretária de saúde, Simone Papaiz; do secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior, Cássio Roberto Espírito Santo; e do prefeito de Lábrea, Gean Barros; o governador também visitou a farmácia do hospital, que tem apaixonadamente 70% de abastecimento. Por meio do Governo do Estado, foram entregues novos medicamentos, insumos, testes rápidos para Covid-19 e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).